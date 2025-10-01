HV Abcoude viert 50-jarig jubileum met feestelijk lustrumweekend: Burgemeester Dievendal opent vernieuwd clubhuis

Abcoude – Hockeyvereniging Abcoude heeft afgelopen weekend haar 50-jarig bestaan gevierd met een feestelijk lustrumweekend vol sport, muziek en gezelligheid. Leden, oud-leden en dorpsgenoten genoten drie dagen lang van een gevarieerd programma, met als hoogtepunt de officiële opening van het vernieuwde clubhuis door burgemeester Maarten Dievendal.

De festiviteiten begonnen vrijdagavond met een filmavond en muziekbingo voor de jeugd. Op zaterdag stond een pannenkoekenfeest op het programma voor de jongste teams. Zondag werd het jubileumweekend afgesloten met een extra feestelijke editie van Super Sunday XXL, inclusief thuiswedstrijden, kinderactiviteiten en een nostalgische jubileumwedstrijd tussen oud-Heren 1 en Heren 2.

Voorzitter Habbo de Vaere kijkt tevreden terug: “Het was een weekend om trots op te zijn. We hebben niet alleen vijftig jaar clubgeschiedenis gevierd, maar ook de toekomst ingeluid. Het vernieuwde clubhuis wordt een centrale ontmoetingsplek voor leden en dorpsgenoten.”

Het jubileumjaar is nog niet voorbij. Op 14 december, de officiële oprichtingsdatum van HV Abcoude, vindt een jubileumreceptie plaats. Op 27 juni 2026 wordt het lustrumjaar feestelijk afgesloten met het traditionele familietoernooi, gevolgd door het Lustrum Fest.

HV Abcoude werd opgericht in 1975 en telt inmiddels bijna 700 leden.

Op de foto: De feestelijke opening door burgemeester Divendal. Foto: aangeleverd.;