Huub van Vliet wil volkstuincomplex nieuw leven inblazen

Mijdrecht – Inwoner Huub van Vliet, al jarenlang een bekend gezicht in woonwijk de Barnsteen in Mijdrecht vanwege zijn inzet voor groen in de buurt, heeft een nieuw plan: het opzetten van een volkstuincomplex in Mijdrecht. Nu hij bijna met pensioen is, wil hij zijn groene droom werkelijkheid maken.

Succesvol buurtinitiatief

Huub heeft jaren geleden het initiatief genomen om met een twintigtal buren de groenvoorziening van de gemeente te adopteren. En met succes kunnen we zeggen, want het heeft ervoor gezorgd, dat de buurt er prachtig en gezellig uitziet met mooie beplanting, regentonnen, bijenhotels en zelfs groene schuurdaken. Het zorgde niet alleen voor een mooiere omgeving, maar versterkte ook het buurtgevoel.

Van buurtinitiatief naar groter plan

Geïnspireerd door een artikel in de Telegraaf over de voordelen van volkstuinen, kreeg Huub weer nieuwe energie. Het tuinieren zit hem in het bloed en met zijn naderende pensioen is het moment daar om zich volledig te richten op een groter project: een nieuw volkstuincomplex voor Mijdrecht. Het oude volkstuincomplex Winkel moet wijken vanwege de aanleg van een bedrijventerrein. Het verbaasde hem, dat er geen initiatief is gekomen voor een doorstart om elders een volks-tuinencomplex te realiseren.

Voordelen

Volgens Huub zijn volkstuinen namelijk veel meer dan alleen een plek om groente te verbouwen. “In een tijd waarin de samenleving steeds individualistischer en harder lijkt te worden, biedt een volkstuin juist een plek voor ontmoeting, rust en verbinding”, zegt hij. Uit onderzoek van de AVVN blijkt dat 71% van de Nederlanders meer levensgeluk ervaart door een volkstuin. Daarnaast gelooft 78%, dat zelf voedsel verbouwen bijdraagt aan een gezondere levensstijl en ziet 62% tuinieren als positief voor de mentale gezondheid. Ook in Mijdrecht kan dat effect merkbaar zijn, denkt Huub. Mijdrecht is een diverse gemeenschap, met inwoners van verschillende culturele achtergronden. Huub ziet in een volkstuin ook een mooie kans om culturen te verbinden. “Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen, bijvoorbeeld door gewassen uit hun cultuur te telen. Dat brengt mensen samen op een positieve manier.”

Volkstuinvereniging Mijdrecht

Redenen genoeg voor Huub om een initiatief te starten om een volkstuinencomplex in Mijdrecht te realiseren. Zijn doel is om samen met inwoners van onderaf een tuincomplex op te zetten. De ongeveer 60 voormalige gebruikers van dat terrein vormen volgens Huub een goede basis om het initiatief nieuw leven in te blazen. Hij heeft hiervoor al een mooie naam bedacht en vereniging opgericht onder de naam Volkstuinvereniging Mijdrecht. Met als slogan: ‘Met groen meer doen’.

Locatie en kosten

Huub realiseert zich dat de medewerking van de gemeente essentieel is. Ten eerste moet er een geschikte locatie beschikbaar komen. Voor 60 percelen van elk 250 m² is een terrein van zo’n twee hectare nodig, inclusief voorzieningen als parkeerplaatsen, water en stroom. Huub hoopt dat het complex gerealiseerd kan worden op het perceel in de zogeheten driehoek tussen de Nijverheidsweg, Wilnisse Zijweg en de Ringvaart. De geschatte kosten heeft hij berekend op rond 200.000 euro, exclusief nutsvoorzieningen.

Faciliteren

Huub heeft de koe bij de horens gevat. Of is de uitdrukking ‘hij heeft er geen gras over laten groeien’ hier toepasselijker? Hij heeft via de griffier de gemeenteraad gevraagd of er mogelijkheden zijn. “Zij zijn immers de volksvertegenwoordigers en volkstuintjes moet hun toch aanspreken als er zoveel voordelen aan zitten.” Ook alle fracties zijn benaderd en het was even afwachten. Ernst Schreurs van PVDA/GroenLInks heeft contact gezocht en gaat kijken wat hij kan betekenen.

Oproep

Natuurlijk is het van belang dat er wel genoeg interesse is vanuit de gemeenschap. Huub vraagt dan ook of mensen hem een bericht willen sturen als zij interesse hebben, het initiatief (financieel) willen ondersteunen of op een andere manier iets kunnen betekenen. Men kan een e-mail sturen naar huubvvliet@gmail.com of een WhatsApp-bericht via 06 – 5073 2950.

Op de foto: Huub van Vliet wil volkstuincomplex nieuw leven inblazen. Foto: Peter Pos.