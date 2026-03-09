Hulpdiensten rukken massaal uit voor man te water

Aalsmeer – Donderdag 5 maart rond acht uur in de avond was er een vechtpartij op een migrantenbootje in de Brandewijnsloot ter hoogte van de Uiterweg. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar de eigenaar van het schip is in het water gesprongen of gevallen en de andere vechtersbaas bleek gevlucht.

Hiervoor rukten Brandweer Aalsmeer met diverse wagens en ook de brandweerboot uit. Ook duikteams uit Nieuw-Vennep en Velsen, de Traumahelikopter uit Rotterdam, meerdere ambulances en politie eenheden kwamen ter plaatse.

Uiteindelijk kon de eigenaar weer terug naar zijn boot, hij is niet aangehouden.De politie zoekt nog naar de gevluchte man/mannen en tracht te achterhalen was zich exact heeft afgespeeld. Volgens eerste getuigen begon de vechtpartij na een fikse ruzie. Meerdere getuigen en camerabeelden zijn daarbij welkom. Na het nodige zoekwerk in en rond het water konden alle hulpdiensten weer terug naar hun post.

Foto: Jan Uithol