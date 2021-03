Hulp nodig voor je kind en/of jezelf?

Aalsmeer – Wil je snel je weg vinden in het aanbod van hulp bij opvoeden of bij relatieproblemen? Of zoek je ondersteuning als je jonge mantelzorger bent? Dit en meer vind je snel in het ‘Overzicht jeugdaanbod, 2021’ van de gemeente. Alle aangeboden hulp en ondersteuning is gratis.

In het actuele overzicht staan organisaties die ondersteunen bij alle vragen die je kunt hebben op het gebied van financiën, gezondheid, opvoeden, relaties, sporten, voeding of taalontwikkeling. Omdat de gemeente Aalsmeer dit aanbod financiert kost het voor jouw als inwoner niets.

Alles overzichtelijk bij elkaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Buurtgezinnen, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), verslavingszorg en het SEZO-opvoedadvies. “Zomaar een paar voorbeelden van initiatieven die in Aalsmeer zijn te vinden”, zegt wethouder jeugd Bart Kabout. “Maar het is wel erg handig áls je ze kunt vinden. Daarom is dit overzicht samengesteld, zodat het hele aanbod overzichtelijk bij elkaar staat.” Het overzicht wordt steeds bijgewerkt voor het meest recente aanbod.

Bekijk het ‘Overzicht jeugdaanbod, 2021’ op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl (sociaal loket of ga naar de pagina Jeugdhulp).