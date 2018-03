‘Huis van de Kweker’ officieel geopend

Aalsmeer – Met een stevige druk op de rode knop, luidden Mariska Foppen en Bob Moria, directeuren van Waterdrinker Aalsmeer, tezamen met ketenpartners vrijdag 9 maart symbolisch een nieuw tijdperk in. Het gebaar symboliseert de gezamenlijke toekomst die Waterdrinker met kwekers, veredelaars en leveranciers ingaat. Hiertoe verwelkomde de directie op het podium een vertegenwoordiging van shop-in-shop kwekers, namens hen, Leo van Holstein van Holstein Flowers en Marco van Leeuwen van Air So Pure, namens veredelaars, Mathijs van Bodegom van Anthura en namens leveranciers, John Duivenvoorden van Duif International. De officiële opening van het Waterdrinker Green Trade Center was hiermee een feit.

Totaalassortiment

Mariska Foppen refereerde in haar welkomstwoord aan de droom die de directie heeft om hét groene inkoopcentrum voor Europese bloemisten te worden. De enige fysieke plek in Europa waar een totaalassortiment bloemen, planten en accessoires te vinden is. En waar klanten, kwekers, veredelaars en designers elkaar kunnen ontmoeten. Inspiratie, vernieuwing, kennis en beleving komen hier letterlijk samen.

Bob Moria onderstreepte het belang van kwekers en leveranciers in het ‘Huis van de Kweker’ waar hen via shop-in-shops een podium wordt gegeven naar de markt. Hij benadrukte het feit dat klanten direct bij de bron willen kopen en kwekers steeds marktgerichter willen produceren. Juist dit directe contact tussen beide partijen wordt zowel in het Green Trade Center (GTC), alsook via diverse online platformen, gefaciliteerd.

‘Green Safari’ en feest

De ruim 1.200 bezoekers van het feest voor kwekers, leveranciers en medewerkers konden op ‘Green Safari’ tour in het nieuwe handelscentrum voordat zij de enorme logistieke hal, speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot feestzaal, binnenliepen. De show begon met een spectaculaire act van Niek Boes, gevolgd door een spetterend optreden van zangeres Ruth Jacott, met muzikale omlijsting van de band Sonny’s Inc.

Foto: Het moment dat de directie van Waterdrinker tezamen met ketenpartners een nieuwe toekomst inluidt.

Foto: Prins Nagtegaal