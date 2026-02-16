Wilnis – Hengelsportvereniging – HSV – Wilnis trapt ook dit jaar weer het jeugdprogramma af met een reeks visdagen voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. De vereniging organiseert deze activiteiten al vele jaren en wil daarmee jongeren op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de sport. Deelname is gratis.

Kinderen die nog geen JeugdVISpas hebben, worden door de vereniging kosteloos aangemeld voor een jeugdvergunning. Na inschrijving ontvangen deelnemers bovendien een hengel cadeau. “We willen dat iedereen mee kan doen, ook als je nog geen eigen materiaal hebt”, aldus de organisatie. De eerste drie data van het seizoen zijn inmiddels vastgesteld: zaterdag 8 juni, zaterdag 29 juni en zondag 21 juli, alle dagen van 09.00 tot 12.00 uur. Gedurende het seizoen worden er nog extra vismomenten aan toegevoegd, mogelijk ook in de avonduren. De actuele planning wordt gedeeld in een speciale WhatsApp-groep voor jeugdleden.

Leren vissen en competitie

De jeugd verzamelt telkens in Wilnis, bij de grote boom op de hoek Raadhuisstraat/Dorpsstraat. Vanaf daar wordt gezamenlijk naar een geschikte visplek gefietst. Vrijwilligers van HSV Wilnis leren de kinderen de basis en de fijne kneepjes van het vissen. Tijdens elke bijeenkomst wordt bovendien een kleine competitie gehouden met prijzen. Aan het einde van het seizoen worden twee seizoenskampioenen benoemd: een bij de jongere deelnemers (aantal gevangen vissen) en een bij de oudere jeugd (lengte van de vis).

Aanmelden kan via jeugd@hsvwilnis.nl of telefonisch bij Jasper Hooijmaijers, 06-53728483. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van HSV Wilnis.

HSV Wilnis start nieuw seizoen jeugdvisdagen. Foto: HSV Wilnis.