Honderd stagiairs bij Handjehelpen

De Ronde Venen – Bij vrijwilligersorganisatie Handjehelpen gaan vanaf deze week een kleine honderd 2e en 3e jaars stagiairs enthousiast van start om 10 maanden praktijkervaring op te doen bij kinderen en volwassenen met een beperking die thuis wonen. Het gaat om stagiairs van de HBO opleidingen social work, pedagogiek, toegepaste psychologie en creatieve therapie. Van de MBO: persoonlijk begeleider en sociaal maatschappelijk dienstverlener.

De stagiairs werken verspreid over 17 gemeentes in de provincie Utrecht en in Weesp. Eerstejaars stagiairs kunnen zich nog bij Handjehelpen aanmelden, voor derdejaars zijn ook nog een paar stageplaatsen beschikbaar. Als stage biedende organisatie doet Handjehelpen het erg goed. Van de groep stagiairs die deze zomer afscheid nam, kreeg de organisatie als gemiddelde cijfer voor het begeleiden maar liefst een 8,8.

Lisa: 2e jaars ecologische pedagogiek: “Fijn dat ik hier stage heb mogen lopen. Ik heb er veel van geleerd en ik ben altijd met plezier naar mijn stageadressen gegaan. Ook weet ik dat mijn hulpvragers erg dankbaar en blij met Handjehelpen zijn.” Ook een leerzame stage lopen? Kijk bij stage op www.handjehelpen.nl