Burendag: soms begint goed contact met een kop koffie

De Ronde Venen – Burendag staat zaterdag 26 september weer op de kalender. Een dag waarop de voordeur voor even wat minder belangrijk is en de aandacht uitgaat naar de mensen die dichtbij wonen. Want hoe goed kennen buren elkaar eigenlijk nog?

In veel straten blijft het contact beperkt tot een vriendelijk knikje, een korte begroeting of een praatje bij de brievenbus. Niets mis mee, maar een buurt wordt pas echt een buurt wanneer mensen elkaar weten te vinden. Voor een gezellig gesprek, maar ook wanneer iemand een helpende hand nodig heeft.

Burendag hoeft daarvoor geen groot evenement te zijn. Juist een eenvoudige ontmoeting kan verrassend veel opleveren. Een paar stoelen voor de deur, koffie en thee op tafel en een uitnodiging aan de buren kunnen voldoende zijn om elkaar eens op een andere manier te spreken. Misschien schuift iemand aan die jarenlang alleen van gezicht bekend was. Een toevallig gesprek kan zomaar leiden tot meer contact.

Tijd maken voor elkaar

Dat is misschien wel de kracht van Burendag: het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Geen uitgebreid programma of perfect georganiseerde activiteit, maar gewoon even tijd maken voor elkaar. Wie nog niets heeft georganiseerd, kan bijvoorbeeld beginnen met een gezamenlijk koffiemoment. Op burendag.nl zijn uitnodigingen en posters te vinden en activiteiten kunnen daar ook worden aangemeld, zodat buurtgenoten weten waar iets te doen is.

Ook buiten Burendag kan zo’n ontmoeting betekenis krijgen. Een straat waarin mensen elkaar kennen, is immers niet alleen gezelliger, maar ook een plek waar gemakkelijker naar elkaar wordt omgekeken. Voor wie wel een idee heeft, maar niet goed weet hoe dat aan te pakken, kunnen de opbouwwerkers van Stichting Samens meedenken. Zij helpen bij initiatieven in de straat of buurt, ook na Burendag. Contact met de opbouwwerkers van Stichting Samens kan via opbouwwerk@stichtingsamens.nl of 0297-230280.

Misschien is er voor een betere buurt uiteindelijk niet veel meer nodig dan een stoel erbij zetten en vragen: ‘Koffie?’

Misschien is er voor een betere buurt uiteindelijk niet veel meer nodig dan een stoel erbij zetten en vragen: ‘Koffie?’. Foto: aangeleverd.