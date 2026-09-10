Ontmoeten en Bewegen voor 55+ bij De Bloemhof

Aalsmeer – Ben je 55-plusser, wil je graag wat meer bewegen én vind je het gezellig om samen actief te zijn? Dan is Ontmoeten & Bewegen iets voor jou! Vanaf vrijdag 18 september kunnen 55-plussers iedere vrijdagochtend samen in beweging komen bij Sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan. Van 9.30 tot 10.30 uur staat een uur lang plezier en bewegen centraal. De activiteiten zijn laagdrempelig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Naast bewegen is er volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kop koffie of thee te drinken en gezellig na te praten. De consumptie is voor eigen rekening. De lessen zijn helemaal gratis. Het doel is om op een ontspannen manier actief bezig te zijn, andere mensen te ontmoeten en vooral veel plezier te hebben.

Kom gezellig een keer meedoen! Aanmelden kan via de website Aalsmeer Actief (www.aalsmeeractief.nl).

Foto: Bewegen voor 55+ (aangeleverd).