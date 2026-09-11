15 Jaar Tuinbouw Battle op basisscholen

‍Aalsmeer –Aalsmeer Duizenden basisschoolleerlingen maakten de afgelopen vijftien jaar kennis met de tuinbouw via de Tuinbouw Battle. Wat begon als een kleinschalig project met vijftien scholen is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks programma voor zo’n 100 basisscholen. Ook in Greenport Aalsmeer doen er steeds meer scholen mee.

Een tulp kweken in de klas klinkt eenvoudig, maar tijdens de Tuinbouw Battle ontdekken leerlingen uit groep 7 en 8 dat er heel wat komt kijken bij het telen én verkopen van bloemen. Iedere klas krijgt een teeltkar met 400 tulpenbollen. De leerlingen verzorgen de bollen en volgen het groeiproces, totdat na ongeveer drie weken de tulpen bloeien. Daar blijft het niet bij. De leerlingen gaan vervolgens zelf aan de slag als kleine ondernemers. Ze bedenken hoe ze hun tulpen willen verkopen, maken reclame, bepalen de verkoopprijs en zorgen dat de bloemen daadwerkelijk bij klanten terechtkomen. De opbrengst is voor een gezamenlijk doel of een goed doel.

Van kweken tot verkoop

Juist die combinatie maakt de Tuinbouw Battle bijzonder. De leerlingen leren niet alleen hoe een tulp groeit, maar ontdekken ook wat er komt kijken bij ondernemen. Rekenen, taal, marketing, plannen en samenwerken komen allemaal samen in het project. Zo ervaren leerlingen zelf dat achter een bos tulpen een hele wereld schuilgaat. Een van de leerkrachten die met haar klas meedeed, zag hoeveel enthousiasme het project losmaakte. “Het is mooi om te zien hoe onze leerlingen de verantwoordelijkheid voor de bollen op zich namen. Ze hebben hierdoor zelf ervaren wat het betekent om iets te kweken en te verkopen en wat daar allemaal bij komt kijken. En omdat het om hun eigen tulpen ging, was de betrokkenheid groot. Ze waren lekker bezig met hun handen én hun hoofd.”

Om de hoek

Volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met de sector die letterlijk om de hoek ligt. “We kweken in deze regio miljoenen bloemen en planten die de hele wereld over gaan, maar veel jongeren kennen de sector nauwelijks. Met dit project maken leerlingen op een leuke manier kennis met de tuinbouw waardoor ze in de toekomst misschien wel kiezen voor een carrière in de groene sector.” De Tuinbouw Battle laat daarmee zien dat de tuinbouw veel meer is dan bloemen telen. Techniek, innovatie, logistiek, handel, communicatie en duurzaamheid spelen allemaal een rol. Ook onderwerpen als efficiënt omgaan met water en energie en nieuwe, circulaire oplossingen krijgen steeds meer aandacht binnen het project.

Goed rapportcijfer

De Tuinbouw Battle is vijftien jaar geleden gestart in Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn ook scholen in de Greenports Aalsmeer en Duin – Bollenstreek volop aan de slag met het kweken van tulpen in de klas via de Tuinbouw Battle. Dat de scholen enthousiast zijn over de aanpak blijkt uit de waardering: leerkrachten geven de Tuinbouw Battle gemiddeld een 9,4.

Nieuwe rondes

De komende periode starten opnieuw nieuwe rondes. Basisscholen in de regio Aalsmeer kunnen zich hiervoor aanmelden bij Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl ‍

Foto: In 2025 won IKC Triade uit Aalsmeer de Tuinbouw Battle (foto aangeleverd).

Bron: Greenport Aalsmeer