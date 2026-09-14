EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen zoekt nieuwe leden

Vinkeveen – EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen heeft zich onlangs in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen gepresenteerd. Met de actie wilde de vereniging aandacht vragen voor het belang van kennis van eerste hulp en tegelijkertijd nieuwe leden bereiken.

Bezoekers van het winkelcentrum konden deelnemen aan een prijsvraag over het EHBO-boekje van het Oranje Kruis. De vraag was welke druk van het boekje onlangs is verschenen. Het juiste antwoord was de 29e druk. Twee deelnemers kwamen dicht bij het juiste antwoord en ontvingen inmiddels een prijs: een reanimatiecursus, beschikbaar gesteld door Klinkhamer Watersport.

Start opleiding

Tijdens de actie werd ook gesproken over de vraag in hoeverre mensen weten wat te doen wanneer thuis eerste hulp nodig is, bijvoorbeeld bij een kind. Dat leidde bij enkele bezoekers tot de conclusie dat een EHBO-opleiding waardevolle kennis kan opleveren. Twee mensen meldden zich tijdens de actie direct aan voor de opleiding.

De nieuwe EHBO-opleiding start dinsdag 29 september en bestaat uit tien dinsdagavonden, waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. Het examen staat gepland voor 8 december. Om het diploma geldig te houden, kunnen deelnemers vervolgens jaarlijks herhalingsavonden volgen. Naast de volledige EHBO-opleiding biedt Lucas Vinkeveen ook reanimatiecursussen aan, inclusief het leren werken met een AED.

Meer informatie over de opleidingen en aanmelden kan via ehbolucasvinkeveen.nl of per e-mail via ehbolucasvinkeveen@gmail.com.

EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen heeft zich onlangs in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen gepresenteerd. Foto: aangeleverd.