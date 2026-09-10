Art Centre Aalsmeer open tijdens Kunstroute 2026

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Tijdens de Kunstroute zaterdag 19 en zondag 20 september zijn er een aantal locaties die een absolute aanrader zijn. Eén daarvan is het Art Centre Aalsmeer. Het mooiste is natuurlijk wanneer de kunstliefhebbers het hele weekend uittrekken en de tijd nemen alle adressen te bezoeken om de grote verscheidenheid aan kunst te bekijken.

Meeste ateliers en kunstenaars

Het Art Centre Aalsmeer heeft zonder meer de meeste ateliers in één gebouw. Maar liefst zestig kunstenaars doen dit jaar mee. Wanneer eigenaar Maurice van den Heuvel in het Huiskamermuseum komt praten over het komende weekend, kun je altijd rekenen op veel enthousiasme. Zijn energie lijkt tomeloos, ‘doe het zeker niet alleen hoor, haast hij onmiddellijk’, maar onder zijn leiding is het hele gebouw – een voormalige authentieke kas – nu geheel voorzien van een nieuw dak, zijn er weer een paar extra atelierruimtes bij gekomen en ook de gemeenschappelijke tentoonstellingsruimte heeft een nieuwe warme uitstraling gekregen.

Geen wonder dat ook steeds meer kunstenaars – op zoek naar een atelier – bij hem aan de bel trekken. De geluksvogels die al hun domicilie hebben gevonden denken er niet over het atelier te verlaten. Dat heeft zeker met de onderlinge sfeer te maken. Je kunt heel goed op jezelf zijn, maar er is ook saamhorigheid en een leuk contact. Mooi voorbeeld is dat dit keer Joke, Daphne, Romana en Pippy hebben gezorgd voor een fantastische aankleding. “Zij hebben van links naar rechts en van boven tot onder gezorgd voor een nieuwe look. Wij zien het als een uitdaging om onze bezoekers iedere keer weer te verrassen”, aldus een trotse Maurice.

Workshops en nieuwe huurders

Het is dit weekend niet alleen een kijk- en koopfeest, want degenen die een leuke bezigheid zoeken voor de aankomende donkere dagen, kunnen in het Art Centre kiezen uit een keur van workshops. Ook zijn er een paar nieuwe interessante huurders bijgekomen, zoals een pottenbakker en een houtdraaierij. Loop even binnen bij fotograaf-lijstenmaker Patrick Spaander. Patrick heeft leuke ideeën voor kunstliefhebbers met een kleine beurs. Natuurlijk is er ook gelegenheid even de benen te strekken en een pauze in te lassen, een kopje koffie of thee te drinken. Het is te verwachten dat de poffertjeskraam het heel druk krijgt. Want de ervaring leert dat het Art Centre tijdens dit kunstweekend kan rekenen op zo’n duizend bezoekers die gemiddeld zo’n twee uur binnen het gebouw doorbrengen.

Zondag Hobo String Band

Vanaf 15.00 uur op zondag 20 september is er livemuziek in het Art Centre. Maurice heeft de Hobo String Band zover gekregen om te komen optreden en daar doet hij vast veel bezoekers een plezier mee. Heerlijke muziek waarbij je nauwelijks stil kan blijven zitten.

Het Art Centre organiseert jaarlijks naast het Kunstweekend ook de tussen Kerst en Kunstmarkt, dit jaar gehouden op zondag 13 december. Iets om alvast in de agenda te zetten. Opnieuw zal een team de bezoekers verrassen op een vrolijke kerstmanifestatie. Maar eerst is er het Kunstweekend aanstaande zaterdag 19 en zondag 20 september. Op verzoek van diverse nieuwgierige kijkers gaat het Art Centre Aalsmeer beide dagen al om 11.00 uur open! Het adres is Aalsmeerderweg 230. Iedereen wordt aan de weg al welkom geheten. “Kom lekker op de fiets“, raadt Maurice aan. “Genoeg parkeerplek!”

Foto: De vernieuwde gemeenschappelijke ruimte in Art Centre Aalsmeer (aangeleverd).