Hondenclub De Roedel 30 jaar

Uithoorn – We gaan helemaal terug naar 1993. Dat is het jaar waarin Hondenclub De Roedel de allereerste lessen ging geven. Op het terrein van het oude busstation van Uithoorn werd er les gegeven aan hondjes met hun baasjes. Echter kon de club niet daar blijven, er zou worden gebouwd op die plek. Dus werd er naarstig gezocht naar een andere trainingslocatie.

In 1997 werd er uitgeweken naar een parkeerterrein nabij het Libellebos. Het aantal cursisten werd groter en het bestuur van De Roedel droomde toch wel van een ‘eigen terrein’.

In 1999 kwam deze droom uit. Een groot stuk weiland kon worden gehuurd. Het terrein was zoals ieder weiland erbij lag, hobbelig, erg nat in de regenperiode en erg open. Daarom werden de lessen eerst gegeven in ‘de zandbak’, een stuk op het huidige parkeerterrein. Ondertussen werd er bergen met werk verzet op en rondom het veld. Er kwam een hekwerk, er werd een drainagesysteem neergelegd, het veld werd geëgaliseerd, er kwam een parkeerterrein en een mooie kantine.

Tot op de dag van vandaag, 30 jaar later, zijn we als bestuur nog steeds super trots op onze locatie én helemaal op ons vrijwilligersteam. Een team wat bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers, bestaande uit trainers, stagiaires, onderhoud en administratie. Begin december hebben we daarom ook een gezellig uitje gehad. Met het team eerst een balletje gegooid en daarna heerlijk met z’n allen genoten van een buffet.