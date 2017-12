Hoge Heem schenkt aan ‘Help ons Helpen’

Uithoorn – Dinsdag 19 december jl vond de jaarlijkse kerstborrel voor personeel en vrijwilligers in Het Hoge Heem plaats, waarbij zij, net als vorig jaar, op een door Het Hoge Heem georganiseerde kerstmarkt hun eigen kerstpakket konden samenstellen bij de kraampjes die bij Het Hoge Heem klaarstonden.

Er bestond ook de mogelijkheid om je ‘geld’ of een deel daarvan te schenken aan het goede doel. In dit geval was door de organisatie (Wil Sikkink, Chris van der Waals en Wendy Versteegh) gekozen voor ‘Help ons Helpen 0297’ in Uithoorn. Deze groep is opgericht in 2012 door Patries Gerrits en Anja Blom. Zij waren verbaast hoe moeilijk sommige gezinnen het in de omgeving hebben en daarom zetten zij zich in om het voor die gezinnen wat makkelijker te maken (zie voor meer informatie hun facebookpagina).

Aan het eind van de avond bleek dat er door de medewerkers en vrijwilligers van Het Hoge Heem maar liefst € 275,- voor het goede doel was geschonken!

Op vrijdag 22 december hebben Wil Sikkink en Wendy Versteegh namens personeel en vrijwilligers van Het Hoge Heem op verzoek van ‘Help ons Helpen 0297’ de bijdrage in de vorm van etenswaar overhandigd. De schenking werd dankbaar in ontvangst genomen. Complimenten voor de inzet van Help ons Helpen 0297 voor die mensen die het zo hard nodig hebben!