Hobo String Band live in Bacchus zaterdag

Aalsmeer – Cultureel café Bacchus sluit dit vreemde seizoen aanstaande zaterdag 26 juni af met één van de bekendste countrybands van Nederland: de Hobo String Band! De Aalsmeerse Hobo String Band was een van de leidende countrybands van Nederland in de jaren zestig en zeventig.

Vanaf de oprichting spelen Dick Kuin en Leen Mulder in de band en het tweetal heeft een viertal muzikanten om zich heen geschaard om dezelfde positieve, sfeervolle en dampende sound van toen ten gehore te brengen. Een aanrader! De muziek kan het best omschrijven worden als Americana en is nog steeds toegankelijk, dynamisch en supergezellig!

Naast Dick Kuin op zang, gitaar en banjo en Leen Mulder op mandoline en viool bestaat de band uit Sander de Vries op gitaar, Piet van Leeuwen op bas en zang, Jan Erik Hoeve op pedal steelgitaar, banjo en zang en Tristan Hupe op drums.

De toegang bedraagt 8 euro per persoon. Vooraf tickets kopen is noodzakelijk en kan via cafebacchus.nl. Het optreden begint om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Adres: Gerberastraat 4.