Historische verhalen in eigentijds jasje

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam ontving in 1996 al het predicaat UNESCO ‘Werelderfgoed’. De stelling mag zich meten met imposant erfgoed zoals de Chinese Muur en de piramides van Gizeh. Als alles goed gaat, komen beide linies in 2019 als geheel op de prestigieuze lijst van UNESCO te staan. Fortenringen rondom steden komen meer voor in de wereld, maar door de rol van water in het systeem zijn de Waterlinies in Nederland enig in hun soort. Ze vormen een groot en groots (internationaal) monument van water ingenieurschap en Hollandse vindingrijkheid.

