Het Witje en Waterpas uit eten met SPIE

Aalsmeer – Vrijdag 10 januari vond in de Zotte Wilg de nieuwjaarsreceptie van SPIE plaats. Nieuwsgierig waren vele teams naar dit feestje van de organisatie van de Pramenrace gekomen, want er zouden nog enkele prijzen uitgereikt worden.

De aanwezigen werden niet lang in spanning gehouden. Nadat geproost was op een gezond en voorspoedig 20-20, werd gestart met het bekend maken van de winnaars. De Boezemschop wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest spraakwater makende team. Deze ‘schep’ mocht team De Kleine Brug in ontvangst nemen.

De Boezemschop voor team De Kleine Brug.

De Rode Lantaarn is voor het team dat het langst over de Pramenrace heeft gedaan. Het was een lange tocht voor team Kees Bonkezak, maar het leverde deze hekkensluiter wel deze prijs op.

Team Het Witje, uit eten met SPIE.

Eén van de opdrachten was een kerststukje maken, de Pramenrace had tot slot een winters thema. Er zijn er velen ingeleverd, een vrachtwagen vol. Het bestuur heeft er een flinke klus aan gehad om de mooiste stukjes en zelfs stukken te selecteren. De versiersels zijn overigens na de jurering niet direct in de groene bak beland, maar een groot deel is geschonken aan de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer.

Het grote kerststuk leverde team Waterpas een etentje op.

Twee winnaars heeft het SPIE-bestuur gekozen. Leuk en origineel vond men het kerststukje van team Het Witje en deze heren en dames mogen uit eten met het SPIE-bestuur. Groots was het kerststuk van team Waterpas en deze opvallende bijdrage is eveneens een etenje met SPIE waard.

Ook de collega’s René en Roland van de Feestweek Aalsmeer kwamen proosten op 20-20.

Thema-avond op 6 maart

Na het officiële gedeelte volgde nog een gezellig samenzijn, waar al een beetje gespeculeerd werd over het thema in 20-20. Het bestuur houdt de lipppen nog een paar maandjes op elkaar. Noteer 6 maart in de agenda. Tijdens de feestavond in The Beach worden de thema’s van de Juniorrace en de Pramenrace bekend gemaakt!

Foto’s: www.kicksfotos.nl