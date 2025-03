Het entree van De Oker krijgt een nieuw aanzicht

Uithoorn/De Kwakel – Op het braakliggende terrein tussen De Boterdijk en Pastoor J. van Dijklaan in De Kwakel stond voorheen een oude groene schuur die vele jaren terug deel uitmaakte van een voormalige rozenkwekerij van de familie Hogerwerf. Om het terrein heen werd in 2011 de nieuwbouwwijk De Oker gebouwd.

In 2021 kwam dit stukje grond te koop. Nu vier jaar later ging dan eindelijk afgelopen vrijdag de eerste paal in de grond na een lange weg van de bestemmingsplanprocedure naar de omgevingsvergunning. Binnen de gemeente Uithoorn is dit het eerste project dat onder de nieuwe wet Kwaliteitsborging wordt gebouwd. Het zet in elk geval de bouwer en alle andere betrokken partijen op scherp.

Een van de voorwaarden die werd gesteld vanuit de gemeente Uithoorn is, dat woning geheel moest inpassen in de stijl en architectonische uitstraling van De Oker om zo onderdeel te gaan uitmaken van de wijk. De woningen in De Oker hebben een uitgesproken jaren 30-stijl. Deze laat zich kenmerken door het gebruik van de rode baksteen, uitgesproken witte dakranden met dak overstekken, witte kozijnen, klassieke raamindeling en antracieten keramische dakpannen. Deze architectonische uitstraling is straks ook terug te vinden. De nieuwe bewoners kijken ernaar uit om de woning in 2026 te betrekken.

De eerste paal ging vrijdag de grond in. Foto: aangeleverd.