Hertha verslaat Sportclub Urban United met 2-0

Vinkeveen – De ploeg van Hertha-trainer Ivan Lont komt richting de eindfase van de voetbalcompetitie steeds beter in vorm. Afgelopen zaterdag was de geroutineerde en goed voetballende formatie van Sportclub Urban United de te kloppen tegenstander. Met Yannick Andriessen en Sander de Vries in het centrum van de Vinkeveense verdediging, Donny Nusse en Samuel Uwitonze op het middenveld en op de linkerflank Niels Maas – die met zijn aanvallende impulsen een extra wapen vormde – trad Hertha overtuigend aan.



Al na tien minuten aftasten voelden de Vinkeveners, dat ze niet onder hoefden te doen voor de Amsterdammers. Urban United opende dit keer lang niet zo indrukwekkend als tijdens de heenwedstrijd en Hertha stond uitstekend in formatie. In de 20e minuut leverde dat de eerste kans op voor spits Stephen van den Tempel, maar zijn schot ging net voorlangs.

Kort daarna zette Hero Schulein een prima actie in, maar ook zijn schot leverde (nog) geen doelpunt op. In de 30e minuut volgde een fraaie dieptepass vanaf links van Niels Maas op de over rechts diepgaande Nick Verweij, maar die kwam net een teenlengte tekort om de score te openen. United stelde daar in de eerste helft slechts een vrije trap en twee afstandsschoten tegenover. Ruststand: 0-0.

Fraaie combinatie

In de 50e minuut ontstond een fraaie combinatie tussen Samuel Uwitonze en Rens Kok, maar diens schot ging hoog over. United antwoordde in de 57e minuut met een gevaarlijk afstandsschot, dat rakelings naast het doel van Luca Irving verdween. Het bleek opnieuw hoe belangrijk het is om te beschikken over een brede selectie en het inbrengen van vers bloed.

Trainer Lont wisselde in de 60e minuut Michel Passet en Mats Klinkhamer voor Nick Verweij en Stephen van den Tempel – en niet zonder resultaat. Na een uur spelen kopte Klinkhamer, na een voorzet van Niels Maas bij de tweede paal, de bal terug op mede-invaller Michel Passet, die Hertha op voorsprong bracht: 1-0. United prikte vervolgens gevaarlijk terug, maar de in grootse vorm verkerende goalie Luca Irving bracht redding met zijn voet. Tien minuten later leek United alsnog langszij te komen via een terecht gegeven penalty, maar die werd gemist.

Niels Maas probeerde het even later met een schot vanaf 25 meter, dat rakelings langs de kruising van het Amsterdamse doel ging. Kort daarna mocht hij onder luid applaus met een publiekswissel het veld verlaten. Vijf minuten voor tijd werd alle onzekerheid weggenomen. Na een snelle omschakeling bracht Michel Passet Samuel Uwitonze in stelling en Hertha’s jongste talent schoot de wedstrijd definitief in het slot: 2-0. Daarmee heeft Hertha de derde positie op de ranglijst bereikt. Zaterdag wacht om 15.00 uur de lastige uitwedstrijd tegen United Davo uit Haarlem.

Blijdschap na de zege op Sportclub Urban United. Foto: aangeleverd.