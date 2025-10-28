Vinkeveen – De jongens van Hertha JO12-1 zijn dit seizoen gestart als nieuw samengesteld team. Ze trainen drie keer in de week, twee reguliere trainingen en een conditietraining. Waar de eerste wedstrijd van het seizoen eindigde in een gelijkspel, werd de rest gewonnen.

Op zaterdag 11 oktober speelden de jongens hun laatste wedstrijd tegen CSW. Bij winst waren ze zeker van het kampioenschap, maar er werd gelijkgespeeld en bleef het nog even spannend wat de nummers twee en drie op de ranglijst gedaan hadden. Afgelopen donderdag kreeg de club het verlossende bericht: Hertha JO12-1 is kampioen eerste fase.

Hertha JO12-1 kampioen eerste fase. Foto: aangeleverd.