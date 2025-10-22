Vinkeveen – In hun allereerste seizoen als team heeft Hertha JO11-1 zich overtuigend tot kampioen van de eerste klasse gekroond. De jonge selectie, bestaande uit Bram, Donny, Naud, Malik, Zayn, Jonna, Tim, Milan en Gijs, liet vanaf de eerste speeldag zien over uitzonderlijk talent én teamgeest te beschikken. Onder leiding van drie toegewijde trainers groeide het team niet alleen technisch en conditioneel, maar vooral als hechte eenheid. Twee reguliere trainingen per week, aangevuld met techniektrainingen, vormden de basis voor hun succes.

De promotie naar de hoofdklasse is een beloning voor maanden van inzet, discipline en plezier. Maar bovenal is het een bevestiging dat investeren in jeugd, met aandacht voor ontwikkeling en samenwerking, loont. Hertha JO11-1 laat zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden met de juiste begeleiding en een flinke dosis teamspirit.

Op de foto: Hertha JO11-1 kampioen in debuutseizoen. Foto: aangeleverd.