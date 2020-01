Hertha is op zoek naar 35+ leden

Vinkeveen – Ook komend voorjaar gaan de 35+ teams van Hertha weer actief spelen op vrijdagavond. Om de teams aan te vullen zijn we op zoek naar enkele sportieve spelers die ouder zijn dan 35 jaar en die nog graag een balletje willen trappen. Je speelt dan op vrijdagavond 3 april, 17 april, 8 mei en 22 mei 2020 een voetbaltoernooi tegen drie tegenstanders op een half veld 7 tegen 7. Om je alvast het juiste gevoel te geven ben je van harte welkom om een keer mee te trainen op woensdagavond vanaf 20.30 uur bij Hertha. Heb je interesse neem dan contact op met Frank Vousten (frankvousten@hertha.nl) of bel of app met 06-51978366. Ook als je interesse hebt voor de 45+ ben je van harte welkom bij de leukste voetbalvereniging uit de regio.