Herman Demper 50 jaar tennisleraar

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Herman Demper is al meer dan vijftig jaar lang een bevlogen tennisleraar, een absolute mijlpaal en hij kan terugkijken op een glansrijke carrière. Tien jaar was hij toen een vriendje hem meenam naar de tennisbaan en vanaf dat moment was hij gelijk verkocht. Hij had er feeling voor, bleek een talent en werd jeugd- en clubkampioen. Op zijn 17e besloot hij er zijn beroep van te maken en is de opleiding tennisleraar bij de KNLTB gaan volgen. In 1974 behaalde hij het A diploma en was daarmee gecertificeerd om les te geven aan beginners tot en met niveau 6. Vier jaar later haalde hij het B diploma: wedstrijdtennis vanaf niveau 6 tot 1. Op 1 april 1975 begon hij als zzp’er met lesgeven bij All Out. Een tennisvereniging die op dat moment vijf banen had en vierhonderd actieve leden telde. “Het toenmalige clubhuisje was open van vier ’s middags totdat het donker werd”, vertelt Demper. “Van indoorbanen was in die tijd nog geen sprake. Om toch in de winter te kunnen spelen gaf ik eind jaren zeventig tennisles in de Bloemhof, die was toen net gebouwd. De witte lijnen waren voor tennis, verder liepen alle lijnen van handbal, basketbal en volleybal door elkaar. Ik denk dat veel mensen zich dat nog wel herinneren.” Vanaf 1984 vonden die winterlessen plaats bij Racket Sport in de Hornmeer. Naast zijn tennislessen bij All Out was Demper ook zes uur per week werkzaam als districtsleraar bij de KNLTB.

Successen

Herman Demper boekte successen met zijn leerlingen; eind jaren zeventig werd Irma Boumans twee keer achter elkaar Nederlands kampioen in de klasse 10 tot en met 12 jaar. In exact diezelfde tijd werd ook Richard Krajicek Nederlands kampioen in die leeftijdscategorie. “Als jong meisje trainde ik Irma drie keer per week, maar op een gegeven moment raak je zo’n leerling kwijt en kwam ze onder de hoede van de tennisbond om fulltime te kunnen trainen. Een andere bijzondere ervaring was de uitnodiging van de KNLTB aan dertig van mijn leerlingen om in Haarlem naar een demonstratiewedstrijd te komen kijken van Bjørn Borg, John McEnroe, Ilie Nastase en Guillermo Vilas. De absolute top van die tijd. Met een bus werden we vanaf All Out naar Haarlem gebracht en hadden een fantastische middag. De kinderen mochten met deze toppers op de foto en gingen met een handtekening naar huis.”

Boost

Vanaf 1984 kreeg de tennissport een enorme boost en kreeg Herman veel handballers en voetballers op tennisles. Voornamelijk veertigers, een leeftijd waarop de andere sporten meer blessurerisico meebrachten. “All Out plukte daar de vruchten van, want het aantal leden steeg van 400 naar 780, met een wachtlijst van 200 personen. Je moest zelfs inwoner van Aalsmeer zijn om op de wachtlijst geplaatst te worden. Vanaf die tijd gaf Ik fulltime les, veertig uur per week. In de zomer bij All Out, in de winter bij Racket Sport. Door de toename van het aantal leden kwamen er in 1986 twee gravelbanen bij op de plaats waar voorheen de voetbaltribune van VVA stond.”

Eigen tennishal

Door de enorme toeloop in de zomer en de beperkte mogelijkheden in de winter, kwam Herman Demper op het idee om een eigen tennishal te realiseren. Samen met Albert Vuil, de toenmalige directeur sportzaken, heeft hij een voorstel bij de gemeente ingediend en dat vond een positief respons, mede doordat hij aanbood het onderhoud van de tennisbanen van de gemeente over te nemen. “In samenwerking met architect Jaap Tromp en bouwbedrijf Piet van der Zwaard is de tennishal in 1989 gebouwd en hebben we met drie belanghebbende partijen: de gemeente, All Out en ikzelf, iets moois neergezet, waar de tennissport tot aan vandaag nog steeds veel plezier beleeft.”

Top 5 van Nederland

Van 780 leden groeide All Out naar 1450 leden en behoorde daarmee tot de top 5 van tennisverenigingen in Nederland. Demper gaf zomer en winter fulltime les op dezelfde locatie en bood ook werk aan twee assistent-trainers. Op dit ogenblik telt All Out 1300 leden. In 2014, na 25 jaar eigenaarschap heeft hij zijn aandelen verkocht aan de huidige eigenaar.

Alle leeftijden en niveaus

Demper besluit: “Tijdens mijn tennisleraarschap heb ik aan alle leeftijden en alle niveaus lesgegeven zowel recreatief al prestatief. Ik ben een techniek trainer en vind het belangrijk mijn leerlingen technisch goed te leren tennissen. Een les mag niet statisch zijn en ieder heeft zijn eigen verbeterpunt. De laatste tien minuten van de les eindig ik altijd in een spelvorm. Vandaag de dag geef ik nog steeds twintig uur les bij All Out. Ik voel mij bevoorrecht dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken. Ik heb het nooit als werk gezien en doe het nog steeds met veel plezier.”

Foto: Herman Demper (midden met roze-rood shirt) met een groep leerlingen (aangeleverd).