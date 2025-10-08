Herfstvakantie voetbalclinic CSW

Wilnis – De jeugdtrainers van CSW organiseren woensdagmiddag 22 en donderdagmiddag 23 oktober vanaf 13.00 uur een gratis herfstvakantie voetbalclinic voor alle kinderen uit De Ronde Venen tot en met 13 jaar, die het leuk vinden om extra te trainen tijdens de herfstvakantie. Tijdens deze twee middagen staan techniek, spelinzicht en vooral plezier centraal. Onder begeleiding van jonge, enthousiaste CSW-trainers werken de deelnemers aan hun voetbalvaardigheden in afwisselende en leuke oefenvormen. De trainingen vinden plaats op het sportpark van CSW in Wilnis en zijn toegankelijk voor alle jeugdspelers tot en met 13 jaar, zowel leden als niet-leden van CSW zijn welkom. Aanmelden kan via https://tinyurl.com/CSW-Herfstvoetbalclinic-2025.

Op de foto: Herfstvakantie voetbalclinics bij CSW. Foto: aangeleverd.