Heren TV Wilnis 8-9 ongeslagen kampioen

Wilnis – De heren van tennisvereniging Wilnis zijn ongeslagen kampioen van de 8-9 herfstcompetitie geworden. In totaal is er slechts 1 set verloren gegaan en is de rest met een behoorlijke overmacht binnen gehaald. Daarnaast werden de heren met open armen door de ontvangende tennisverenigingen opgewacht, vanwege hun sympathieke en sportieve gedrag. Met dank aan sponsor “Main Energie”, het geregel door de teamcaptain Eltjo, invaller Wim en de analytische inzichten van Jeroen kon dit memorabele resultaat worden behaald.



Op de foto van L naar R:

Eltjo, Sander, Sander en Jeroen.