Herdenkplek ingericht voor Peter R. De Vries

Aalsmeer – In de Zijdstraat is ter nagedachtenis van Peter R. De Vries een herdenkplek ingericht. Peter R. de Vries die overleed afgelopen donderdag aan de verwondingen ten gevolge van de moordaanslag die een week eerder plaatsvond in Amsterdam.

Condoleanceregister

In de Zijdstraat ligt een tegel waarop hij in 2001 zijn handtekening plaatste. Op deze plek kunnen bloemen worden gelegd om hem een laatste eer te bewijzen. Vanaf maandag 19 juli wordt er een condoleanceregister geopend op het raadhuis in Aalsmeer. Ook daar kunnen mensen terecht voor een laatste eer aan Peter R. De Vries.

Weerzinwekkende moord

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het overlijden van Peter R. de Vries is hard binnengekomen in Aalsmeer, zijn geboortegrond. Om hem te herdenken en om uiting te kunnen geven aan gevoelens van inwoners heeft de gemeente een herdenkplek en een condoleanceregister ingericht. Ik bewonder hem voor zijn vurige gevecht voor rechtvaardigheid. Nederland heeft op een laffe en weerzinwekkende manier een volksheld verloren. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren en wensen hen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.”

Foto: Margré Vervloed