Help jij mee Fietsmaatjes Uithoorn oprichten?

Uithoorn – Fietsmaatjes.NL en Stichting Zorg en Zekerheid gaan samenwerken om Fietsmaatjes voor iedereen in de regio bereikbaar te maken. Zorg en Zekerheid financiert een groot deel van de opstartkosten van nieuwe Fietsmaatjes-gemeenten. Fietsmaatjes.NL zorgt voor de begeleiding. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?

Fietsmaatjes fietst met mensen die er graag op uit gaan maar dat niet meer zelfstandig kunnen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die revalideren na een herseninfarct. De gasten worden gekoppeld aan vrijwilligers die net zo graag op de fiets stappen. Gasten en vrijwilligers fietsen met elkaar in vaste duo’s. Samen trekken ze er op uit op een duofiets met elektrische trapondersteuning: een e-bike waarbij je naast elkaar zit. Wellicht heeft u een van onze duofietsen al eens rond zien rijden?

De visie achter Fietsmaatjes is even simpel als helder: ieder mens heeft behoefte aan én recht op beweging, frisse lucht en contact met medemensen. Door Fietsmaatjes hebben onze gasten meer sociale contacten, zijn vaker buiten in hun eigen omgeving en zijn meer in beweging.

Ondersteunen

Zorg en Zekerheid ondersteunt Fietsmaatjes al jaren. “Bijna de helft van alle Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam en mist aansluiting”, vertelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Dat kan serieuze gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Daarom zet regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zich in voor sociale activiteiten die verbinden en inspireren in jouw buurt. Wij vinden Fietsmaatjes een prachtig initiatief: het zorgt voor meer beweging en sociale contacten en maakt ons dus gezonder. Daarom willen wij Fietsmaatjes graag binnen onze regio voor iedereen bereikbaar maken. Nieuwe initiatiefnemers krijgen van ons de middelen en van Fietsmaatjes.NL de begeleiding om van start te gaan.”

Om te kunnen starten met Fietsmaatjes is Fietsmaatjes.NL op zoek naar een groepje van 6 – 10 initiatiefnemers. Enthousiaste mensen die een rol willen vervullen in de lokale Fietsmaatjes organisatie in Uithoorn. Lijkt dit je wat? Op woensdagavond 1 juni is er een online informatiebijeenkomst van Fietsmaatjes.NL. Aanmelden kan via info@fietsmaatjes.nl of via de website www.fietsmaatjes.nl