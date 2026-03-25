Helft van alle HVM-zaalteams kampioen

Mijdrecht – Bij Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM) is het dit seizoen feest op feest. De Mijdrechtse hockeyclub beleeft een bijzonder jaar en heeft de tweede seizoenshelft knallend ingezet. Tijdens een gezellige vrijdagmiddagborrel afgelopen 13 maart werden maar liefst acht teams gehuldigd voor hun topprestaties in de zaal. Van de zestien HVM-teams die deelnamen aan de zaalcompetitie werd de helft kampioen, een buitengewoon hoog percentage dat de breedte van de club laat zien.

Onder de kampioenen bevinden zich ook Heren 1 en Dames 2, teams die grotendeels bestaan uit oud-leden die het na al die jaren nog steeds leuk vinden om in de zaal uit te komen voor HVM. Extra vermelding verdient de HO25-1, die als zaalkampioen in de topklasse zich plaatste voor het NK-zaalhockey. Begin februari reisden de heren af naar het eindtoernooi, waar ze knap de halve finale bereikten. Een prestatie om trots op te zijn voor een vereniging als HVM.

Meer op het programma

De komende weken staat er nog meer op het programma. Vrijdag 27 maart organiseert HVM een fundag voor de jongste jeugd (van 6 tot en met 11 jaar). Iedereen die een keer wil kennismaken met hockey is welkom om 16.15 uur, aanmelden is niet nodig. “Neem een vriendje of vriendinnetje mee of kom gewoon langs; een mooie kans om kinderen kennis te laten maken met de sport”, laat de organisatie weten.

Leren van een echte topspeelster

In de meivakantie komt oud-inter-national Maartje Krekelaar naar Mijdrecht voor een clinic. Krekelaar speelde 43 interlands voor de Nederlandse damesploeg, werd topscorer op de Hockey World League in 2017 en won zes landstitels met Den Bosch. Via haar hockeyschool Skills Training geeft ze clinics, waarin techniek en plezier centraal staan. Een unieke kans voor de jeugd van HVM om te leren van een echte topspeelster.

Van kampioenshuldigingen tot een NK-deelname, van fundagen tot clinics met internationals, bij HVM in Mijdrecht is altijd wat te beleven. De club laat zien dat je niet groot hoeft te zijn om groot te presteren.

Op de foto: Afgelopen 13 maart werden maar liefst acht teams gehuldigd voor hun topprestaties in de zaal. Fotocompilatie: aangeleverd.