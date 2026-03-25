Vinkeveen – In een volle aula van het Veenlanden College vond woensdagavond 18 maart de tweejaarlijkse voorspeelavond van de pianoschool van Marleen van der Laaken plaats. Een gemengd gezelschap van ouders, grootouders, vrienden en zelfs een hond en een baby kwam luisteren naar de vorderingen van de jonge pianotalenten. In totaal traden 22 leerlingen op.

Uit het publiek klonken bewonderende reacties over het steeds hogere niveau van de uitvoeringen. De vaak nog zeer jonge pianisten speelden met zichtbaar zelfvertrouwen. Verschillende leerlingen hebben een internationale achtergrond, wat de veelzijdigheid van de avond extra kleur gaf. Voorafgaand aan ieder optreden werden de leerlingen samen met hun docent gefotografeerd.

Het Veenlanden College stelde niet alleen de locatie beschikbaar, maar verzorgde ook de drankjes. In de pauze waren er traktaties: snoepjes van Marleen zelf en opnieuw de inmiddels traditionele koekjes van de moeder van leerling Samuel. Ook andere ouders droegen bij aan de organisatie.

Zoals gebruikelijk werd gecollecteerd voor de Stichting Welzijn Wajir. De opbrengst bedroeg dit jaar een indrukwekkende 560 euro, bestemd voor kinderen in het door droogte getroffen Wajir. Een bijzonder moment ontstond toen bekend werd dat een van de aanwezige grootvaders recent 80 jaar was geworden. De presentator zette spontaan ‘Lang zal hij leven’ in, waarna de hele zaal uit volle borst meezong. Het vormde een warm slotakkoord van een geslaagde muzikale avond.

Op de foto: Heerlijke piano-biënnale bij Marleen in het VLC. Foto: aangeleverd.