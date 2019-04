Heerlijk Paasontbijt bij winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – Wat een gezelligheid, wat een sfeer, de zaterdagochtend voor Pasen. Winkeliersvereniging Amstelplein organiseerde een Paasontbijt voor iedereen. Schuif maar gezellig aan van 0.9.00 tot 11.00 uur. Door het hele winkelcentrum heen stonden lange tafels, met een zeer uitgebreid paasontbijt.

Allerlei soorten boordjes, toast, gekookte eieren, gebakken eieren, scrambled ei, hartig en zoet beleg, koffie, thee, melk, karnemelk, champagne met en zonder alcohol, het was een waar feest. En het was druk. De tafels waren steeds gevuld en de reactie fantastisch: “Wat een geweldig idee”, “wat een luxe, dank jullie wel”, “dit brengt de mensen bij elkaar.” De organisatie kan tevreden terug kijken. Meer foto’s in de Nieuwe Meerbode van woensdag 24 april aanstaande.