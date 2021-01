Hartverwarmende acties voor de Voedselbank

Aalsmeer – De afgelopen maanden heeft de Voedselbank de publiciteit gezocht omdat de voedselaanvoer, mede door corona, terugliep. En dat terwijl er ook een groei in het aantal klanten wordt voorzien. Ook de landelijke Voedselbank was veel in het nieuws. De Aalsmeerse bevolking, ondernemers en instanties hebben geweldig gereageerd.

Collecte en sateetjes

Een overzicht: Begin november werd in de Dorpskerk en de Oosterkerk op Dankdag een (online) collecte gehouden voor de Voedselbank. De opbrengst was ruim 2.000 euro! Een geweldig bedrag. Het beleid van de Voedselbanken is dat er in principe geen voedsel gekocht wordt, maar dat ze verspilling willen tegengaan en verdelen wat er overblijft. Daarom werd met de diaconie afgesproken dat zij een tijd lang iedere week groente en fruit bestelt. Op deze manier kan ruim vier maanden elke week voor ongeveer 100 euro groente en fruit gekocht worden.

Al wekenlang verzorgt Eetcafé de Zwarte Ruiter tasjes voor de klanten van de Voedselbank met gezonde inhoud, zoals fruit, pasta en brood. Met Kerst wilde ze nog wat extra’s doen. De eigenaar kwam samen met de kok ter plaatse sateetjes roosteren. De klanten konden complete sateetjes meenemen in een warmhoud-verpakking en thuis opeten. Kant en klaar voedsel van de Voedselbank! Het initiatief werd erg gewaardeerd.

Initiatieven van particulieren

Een aantal maal is er door iemand een buurtinzameling georganiseerd: op de Oosteinderweg en in Kas (zelfs tweemaal). Dat leverde per inzameling met betrekkelijk weinig moeite zo maar acht of negen kratten voedsel op. Andere medeburgers komen een tas vol met boodschappen brengen, soms zelfs een hele achterbak vol: “Ik heb een bonus gehad en ik wilde iets doen voor mensen die het minder goed hebben.” Ook waren er twee dames die samen ongeveer 200 mondkapjes naaiden voor klanten van de Voedselbank. En voor de laatste uitgifte van het jaar kwam iemand vijftig zakken vers gebakken oliebollen brengen. En dan ook nog veel geldelijke donaties. De pakketten waren de laatste tijd goed gevuld en daar waren de klanten van de Voedselbank erg blij mee. De Voedselbank is dankbaar voor alle hulp en donaties!

Kerstpakketten en bakkersbonnen

Momenteel verzamelt de Voedselbank kerstpakketten. Wie zijn of haar kerstpakket wilt doneren aan de Voedselbank, kan dat inleveren bij Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 en bij Ford De Hartog aan de Madame Curiestraat 3 in Kudelstaart. Bedrijven die kerstpakketten over hebben en deze willen doneren, wordt gevraagd contact op te nemen via 06-37471838, of per mail: voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl.

Ook worden bakkerscadeaubonnen ingezameld. Iedereen die deelneemt aan de Postcodeloterij en op Postcode 1431 woont, heeft een bakkerscadeaubon ter waarde van 7,50 euro gekregen. De Voedselbank vraagt iedereen die de bon niet zelf wil besteden, deze te doneren. De Voedselbank gaat er dan iets gezonds bij Aalsmeerse bakkers voor kopen voor alle klanten. Bakkersbonnen kunnen ingeleverd worden bij: Fuutlaan 44, Goudenregenstraat 29, Begoniastraat 8 en Kas 97. Ook in actie komen voor de Voedselbank? Kijk voor meer informatie op www.voedselbankaalsmeer.nl of stuur een mail naar info@voedselbankaalsmeer.nl.