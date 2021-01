‘Hartverwarmend’ licht in winkelstraten Centrum

Aalsmeer – Ondernemers zijn ‘power’-mensen, ze laten de kop niet hangen en blijven actief binnen de geldende corona-regels. Ja, ze hebben het zwaar en kunnen ieder steuntje in de rug gebruiken, zeker nu de lockdown verlengd is. De ondernemers in het Centrum hebben de krachten gebundeld en brengen ‘hartverwarmend’ licht in deze donkere tijd.

De decemberverlichting is niet uit de winkelstraten gehaald, maar de kerstdecoratie in het midden is, net als vorig jaar, vervangen door een rood hart. Het is weliswaar nog geen Valentijnsdag (zondag 14 februari), maar het is wel een mooi moment om naar uit te kijken, alvast bedenken wie een verrassing verdient. Dit jaar misschien niet alleen een geliefde, maar bijvoorbeeld ook iemand die altijd klaar staat, hulp verleend en jouw/uw Valentijn is.

Naast de supermarkten zijn bakkers, groentezaken, slagers, drogisterijen, slijterijen en dierenspeciaalwinkels ‘gewoon’ open. Maar ook de winkels, die de deuren hebben moeten sluiten, zijn niet op donker gegaan. Veel ondernemers zijn in de winkels aanwezig en blijven zich inzetten om inwoners van dienst te zijn. Er kan besteld en afgehaald worden en er wordt huis-aan-huis bezorgd. Help de lokale ondernemers en koop/bestel kleding, lingerie, sieraden, cadeauartikelen, boeken, tijdschriften, instrumenten, kantoorspullen, etc. in eigen dorp.

En trakteer jezelf of het gezin op een heerlijk avondje thuis uit eten middels een diner van lokale restaurants. Steun Aalsmeerse ondernemers en help Aalsmeer levendig te houden. Want, nog even doorbijten, maar er komt een tijd dat er weer gezellig geflaneerd mag worden in de winkelstraten!