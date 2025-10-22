‘Hart van Hofland’; 30 duurzame appartementen voor senioren

Mijdrecht – BM van Houwelingen is door gemeente De Ronde Venen gekozen als ontwikkelaar van het project ‘Hart van Hofland’ in Mijdrecht. Het plan omvat de bouw van 30 duurzame appartementen in de wijk Hofland, speciaal gericht op senioren. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan doorstroming op de woningmarkt.

Duurzaamheid

De inschrijving van de ontwikkelende bouwer uit Hardinxveld-Giessendam is ontworpen door West Architecten en werd het hoogst beoordeeld op duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid. In het plan is veel aandacht voor energiezuinigheid, toekomstbestendigheid en een prettige woonomgeving. De appartementen worden uitgerust met hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en circulaire materialen. Ook de buitenruimte krijgt een groen en klimaatbestendig karakter, met ruimte voor biodiversiteit.

Voorbeeldproject

Wethouder Cees van Uden spreekt van een voorbeeldproject: “Duurzaam, kwalitatief én een mooie toevoeging aan de wijk. Dit project draagt echt bij aan de toekomst van De Ronde Venen.” BM van Houwelingen werkt de plannen de komende tijd verder uit in samenwerking met de gemeente en betrokken partijen. De bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2027. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website: www.hartvanhofland.nl.

BM van Houwelingen is een familiebedrijf gespecialiseerd in ontwikkeling, bouw en onderhoud. Met projecten in het sociale domein – zoals woningen, scholen en zorggebouwen – draagt het bedrijf bij aan leefomgevingen waar mensen zich thuis voelen.

Op de foto: Impressie van de 30 appartementen voor senioren in Hofland. Foto: aangeleverd.