Hart onder de riem voor ondernemers van burgemeester

Aalsmeer – “Vorige week heeft het kabinet per 3 maart een voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. We zijn er nog niet, maar het is een begin”, schrijft burgemeester Gido Oude Kotte in een brief aan alle ondernemers in Aalsmeer.

“Deze versoepeling geeft minimale ruimte en ik realiseer me dat het voor u als ondernemer bij lange na niet voldoende is om tot een adequate bedrijfsvoering te kunnen komen en dat u snakt naar perspectief vanuit de landelijke overheid. Ook ik wil u graag perspectief bieden en hoop dat ik u hier de komende tijd meer duidelijkheid over kan geven. In de wekelijkse crisisvergadering binnen onze veiligheidsregio, maar ook op andere relevante plekken, blijf ik, namens u, het belang van snellere, verantwoorde versoepeling van de maatregelen benadrukken. In de tussentijd wil ik u een hart onder de riem steken en u laten weten dat ik, en zeker ook de wethouder van Economische Zaken, Robert van Rijn, er voor u zijn als u vragen heeft.

Ook wil ik u langs deze weg laten weten dat ik veel vertrouwen in het Aalsmeerse bedrijfsleven heb. Vooral heb ik bewondering voor uw creativiteit, flexibiliteit en het ‘coronaproof’ inrichten van uw bedrijfsactiviteiten. Ook heb ik veel vertrouwen in de consumenten. Mijn indruk is dat ook zij zeer bereid en gemotiveerd zijn extra voorzichtigheid in acht te nemen en de coronamaatregelen te volgen om openstelling van winkels en horeca verantwoord mogelijk te maken. Ik wens u veel sterkte en weet dat wij met u meeleven.”