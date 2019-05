HARDLOOPGROEP ABCOUDE VOORZIEN VAN NIEUWE SHIRTS

De Ronde Venen – De leden van hardloopgroep Abcoude zijn voorzien van een nieuw shirt voor trainingen en wedstrijden. Ariez, het ICT en bouwkundig adviesbureau van Arie Ligtvoet uit Abcoude heeft dit project gefinancierd. Naast hoofdsponsor van de dorpsloop van Wilnis van 15 augustus a.s., ligt ook dit project ,waarbij circa 50 lopers van zeer jong tot ouder zijn betrokken Arie aan het hart. Zelf is Arie ook een fanatieke hardloper en gaat, net als trainster Marijke Kroon, mee rennen met de monsterhardloopwedstrijd De Roparun van Parijs naar Rotterdam met de Pinksterdagen. De trainers van de hardloopgroep Abcoude geven al bijna 10 jaar lang aan beginnende en gevorderde hardlopers uit geheel de Ronde Venen trainingen en zowel lopers uit Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en Baambrugge maken graag gebruik van de kwalitatief hoogstaande trainingen waarbij blessurevrij hardlopen hoog in het vaandel staat.

Scholen

Ook geven de trainers van hardloopgroep Abcoude hardloop en atletiek trainingen op scholen van basis en voortgezet onderwijs en andere sportclubs en ondersteunen sportdagen met onderdelen als sprinten, speerwerpen, hoog en verspringen kogelstoten en discuswerpen en bootcamp. In juni start er weer een hardloopclinic voor de jeugd van 5 tot 12 jaren om te trainen voor de dorpslopen van Wilnis van 1200 meter en Abcoude van 3 kilometer. Oudere kinderen met meer conditie kunnen meetrainen met de 5 km groep net als de ouders van de kleinere kinderen.

De trainingen zijn op zondagochtend voor de kinderen en op zondagochtend en dinsdagavond voor de oudere lopers. De hardloopgroepen vertrekken vanaf het industrieterrein tegenover de parking van d hockey en voetbalvelden.

Het programma bestaat uit warming-up oefeningen, techniekoefeningen, kerntrainingen om de afstand uit te bouwen met daarnaast krachtoefeningen en cooling down oefeningen.

Daarnaast krijg je tips over loophouding, schoenen, kleding en voeding en ieder kwartaal een schema om ook zelf te trainen. Informatie en aanmelden via Theo Noij sportpost@ziggo.nl