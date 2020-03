Handbal: winst, voetbal: gelijk en verlies

Aalsmeer – Heren 1 van Greenpark handbal heeft afgelopen zaterdag 29 februari een mooie winst geboekt op Hurry Up. In Zwartemeer werd gewonnen met 32-35 (rust 13-18). Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Voor aanvang gaven de teamleden van Hurry Up aan ‘nog een paar appeltjes te schillen te hebben met de gasten uit de bloemenstad’.

Spannend was het zeker en de twee teams waren aan elkaar gewaagd. Aalsmeer hield lang de voorsprong, maar in de slotfase kwam Hurry Up terug tot 31-33. Donny Vink van Greenpark Aalsmeer besliste één minuut voor tijd de wedstrijd door te scoren. Het was zijn negende doelpunt! De winst op Hurry Up is voor de ploeg van Bert Bouwer belangrijk. Door deze overwinning heeft Aalsmeer zich geplaatst voor de kampioenspoule om de nationale titel.

Aanstaande zaterdag 7 maart is de laatste wedstrijd in de BeNe League. Greenpark Aalsmeer neemt het thuis in De Bloemhof op tegen HC Atomix. De wedstrijd begint om 20.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Voetbal: Gelijk en verlies

Op zondag 1 maart kon langs de lijn gestaan worden bij FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. De beide eerste teams speelden thuis. De supporters van FC Aalsmeer zagen hun ‘clubbie’ tegen Sporting Leiden gelijk spelen. Eindstand: 2-2. RKDES kreeg aan de Wim Kandreef ‘concurrent’ Nicolaas Boys op bezoek. Helaas moest Kudelstaart dit keer haar meerdere erkennen in de ploeg uit Nieuwveen. Er werd verloren met 0-3.

Foto: www.kicksfotos.nl (FCA zondag).