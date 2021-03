Handbal: Samir, Tim en Marco mogelijk in TeamNL

Aalsmeer – Na de spectaculaire winst van de TeamNL Handbalheren op Polen, komt de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson eind april bij elkaar voor de ontknoping in de kwalificatie voor het EK 2022. Nederland neemt het in de laatste speelronde op tegen Turkije en Polen. Richardsson heeft 35 spelers opgenomen in de voorlopige selectie. De definitieve selectie wordt uiterlijk 14 april bekendgemaakt.

Op donderdag 29 april spelen de TeamNL Handbalheren de uitwedstrijd tegen Turkije. Om 18.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd) start de wedstrijd in het Turkse Eskisehir. Drie dagen later, op 2 mei, sluit de ploeg de kwalificatie af tegen Polen. In het Topsportcentrum in Almere klinkt het beginsignaal om 18.00 uur.

Tweede keer

Het Nederlands team heeft goede kansen zich voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Bij winst op Turkije en een zege van Slovenië op Polen later op de avond, is Nederland, met nog een duel te spelen, zeker van de tweede plaats in de poule. Mocht dit scenario niet uitkomen, dan zal de thuiswedstrijd tegen Polen de beslissing brengen. De formatie van bondscoach Erlingur Richardsson staat momenteel tweede in groep 5. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules plaatsen zich voor het EK 2022. Dankzij de knap behaalde resultaten, overwinning op Polen en gelijk spel tegen Slovenië, heeft Nederland ook een goede uitgangspositie voor de beste nummers drie klassering. Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari 2022 georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije.

Aalsmeerse deelname

Bondscoach Erlinger Richardsson heeft voor de voorselectie opnieuw geput uit de talenten van Greenpark Aalsmeer handbal. Dit keer is echter niet alleen Samir Benghanem opgeroepen om (mogelijk) deel uit te maken van het Nederlands handbalteam. De bondscoach heeft ook Tim Bottinga geselecteerd. De Greenpark-aanvaller heeft vast indruk gemaakt na zijn geweldige spel vorige week in de wedstrijd voor de HandbalNL League tegen Bevo, waar hij liefst elf maal scoorde.

Greenpark Aalsmeer kan echt trots zijn op haar sterke heren 1 team, want ook doelman Marco Verbeij is opgenomen in de voorlopige selectie. En dan hebben ook nog twee oud-spelers van handbalvereniging Aalsmeer een uitnodiging gekregen om paraat te staan. Het zijn geen onbekenden voor Richardsson. Zowel Jeffrey Boomhouwer als Lars Kooij zijn eerder in de speellijst opgenomen. Beiden handballen momenteel in het buitenland, respectievelijk in Duitsland en in Denemarken.

Foto (archief): Samir Benghanem in actie.