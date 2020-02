Handbal: Ruime winst voor Greenpark Heren

Aalsmeer – Handbal Heren 1 van Greenpark Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag 22 februari in eigen huis goede zaken gedaan door in de BeNe League-competitie met ruime cijfers te winnen van HV Tongeren. De eerste minuten waren even wennen voor de Aalsmeerse handballers en hier profiteerde Tongeren van. Er werd gelijk een gat van drie punten geslagen. Het zette Aalsmeer op scherp en vanaf ongeveer de vijftiende minuut werd de leiding overgenomen en niet meer uit handen gegeven.

Terwijl Aalsmeer regelmatig scoorde, had HV Tongeren verschillende periodes waarin geen doelpunten werden gemaakt. De rust gingen de teams met een 16-10 voorsprong voor Greenpark. Ook de tweede helft kreeg het publiek boeiend handbal te zien van met name Aalsmeer. HV Tongeren wist iets terug te komen, maar Greenpark verslapte niet en bleef tot de laatste minuut scherp. Nog liefst 18 maal wist Aalsmeer te scoren, tegen 12 doelpunten van Tongeren. Eindstand: 34-22.

De meeste punten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Donny Vink (7), Rob Jansen en Niko Blaauw (elk 6), Samir Benghanem (5) en Niels de Jong (4). Een groot compliment verdient keeper René Knegt. Volgens alle spelers dé absolute uitblinder van de wedstrijd.

Aanstaande zaterdag 29 februari is de één na laatste wedstrijd in de BeNe League. Greenpark Aalsmeer reist af naar het verre Zwartemeer om het vanaf 20.00 uur op te nemen tegen Hurry Up (nummer zes). De laatste wedstrijd in de BeNe League is op zaterdag 7 maart thuis in De Bloemhof. Vanaf 20.00 uur is HC Atomix de tegenstander van Greenpark Aalsmeer.

Dames 3 naar Marokko

Nog ander handbal-nieuws: Dames 3 van Greenpark Aalsmeer is uitgenodigd om op 12 maart te komen handballen in Marokko. De dames spelen daar in Tetouan tegen het eerste team van Al-Sadd, dat op het hoogste niveau speelt in Marokko.

Foto’s: www.kicksfotos.nl