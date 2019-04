Handbal: Meiden DC1 landskampioen!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 13 april zijn de meiden van Green Park Handbal Aalsmeer DC1 op spectaculaire wijze landskampioen geworden. Strafworpen moesten de beslissing brengen na een zinderende finale tegen Westfriesland SEW DC1.

Begin maart werd bekend dat de talenten van coaches Herman Schaap en Marcel Wilkes mee mochten gaan doen aan het eindtoernooi om het landskampioenschap, door een tweede plek te behalen in Jeugddivisie West, op zich al een puike prestatie. Vanaf dat moment is de focus gelegd op zaterdag 13 april, locatie De Bloemhof Aalsmeer, mooier kon niet.

Green Park Aalsmeer startte het toernooi goed. Een relatief eenvoudige overwinning op Meervogels uit Akersloot (17-10), een iets lastigere overwinning tegen MHV’81 uit Mill Brabant (18-13) bracht de dames al snel naar een veilige halve finale plaats. Dat de derde poulewedstrijd tegen WM Kozijnen SVBO (8-13) verloren ging kon geen kwaad. Eén slechte wedstrijd in een toernooi kan altijd. In de halve finale moesten de dames het opnemen tegen Quintus uit Kwintsheul, geen onbekende tegenstander en een lastige. Maar alles klopte in deze wedstrijd en er werd met 19-16 gewonnen.

En dan de finale. Alles of niets. Tegen een tegenstander waar in de competitie al twee keer van was verloren, Westfriesland SEW. Maar dit was een andere wedstrijd, de finale om het landskampioenschap. SEW wist in de wedstrijd een kleine voorsprong op te bouwen, maar nooit meer dan 2 doelpunten verschil. Het publiek ziet een superfinale, met alles wat een finale in zich moet hebben. Green Park weet in de laatste minuten de stand gelijk te trekken naar 13-13. Strafworpen zal de beslissing moet brengen. Er was afgelopen week nog stiekem op getraind, alsof coach Herman Schaap een voorgevoel had. SEW mist de tweede strafworp, Green Park Aalsmeer scoort ze alle vijf onberispelijk. Ontlading bij alles wat Green Park Aalsmeer heet, teleurstelling bij de tegenstander. Green Park Aalsmeer DC1 is landskampioen en dat er uit deze talenten groep in de toekomst nog veel meer te halen valt, daar is inmiddels iedereen wel van overtuigd.

Jongens B tweede

Ook het Jongens B-team van Greenpark Aalsmeer mocht deelnemen aan het NK. Nadat vorige week de Jongens A het Nederlands kampioenschap wist te behalen, waren deze heren ook gebrand op deze hoogste eer. De Jongens bereikten de finale en moesten het opnemen tegen grote concurrent Hellas. Net als bij de DC1 eindigde deze finale in een gelijk spel, 18-18. Strafworpen moesten bepalen wie uiteindelijk de grootste beker in ontvangst mocht nemen. Hellas bleek hier net iets beter in en voor de Jongens B van Greenpark Aalsmeer zat er niets anders op dan deze ploeg te feliciteren met het behaalde kampioenschap. Maar ach, tweede van Nederland. Ook een prestatie om supertrots op te mogen zijn! En dat is het bestuur en alle aanhang zeker op hun jeugd: “Aalsmeer is supertrots op haar talenten en trainers. Top gedaan”, aldus voorzitter Mike van der Laarse in een reactie.

Foto: www.kicksfotos.nl (De trotse DC1 meiden met hun coaches).