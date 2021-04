Handbal: Greenpark laat punten liggen bij Hurry-Up

Aalsmeer – Zou coach Bert Bouwer een donderspeech hebben gehouden na afloop? De heren handballers van Greenpark Aalsmeer hebben vanavond, zaterdag 3 april, punten laten liggen in Zwartemeer. Van Hurry-Up werd nipt met 29-28 verloren.

De teams waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd, er werd over en weer gescoord. Aalsmeer had in de eerste helft net iets vaker de overhand. De rust gingen de ploegen in met 13-15 voorsprong voor Aalsmeer. Hiermee was de winst natuurlijk nog niet in huis. De tweede helft werd door beide teams fanatiek gestart en wisten zowel Greenpark als Hurry-Up met regelmaat te scoren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer had de pech dat in de laatste minuten Samir Benghanem een overtreding maakte en met rood het veld af moest. Hier wist Hurry-Up van te profiteren en kwam op voorsprong. Greenpark kwam daarna terug, maar had tijd tekort om een gelijke stand of (liever) voorsprong af te dwingen.

Verlies dus en natuurlijk heeft dit effect in de top van de Handbal NL League. Zeker omdat Kembit Lions wel winst wist te boeken. Bevo werd deze zaterdagavond ‘geklopt’ met liefst 35-28. Door deze overwinning gaat nu Kembit Lions aan kop in de competitie. Deze is echter nog niet ten einde, er volgen nog diverse wedstrijden en reken maar dat Aalsmeer er op gebrand is om opnieuw landskampioen te worden. Het is/wordt spannend!