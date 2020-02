Handbal: Greenpark Heren 1 verliest van koploper

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 1 februari twee spannende handbalwedstrijden in De Bloemhof, zowel Heren 1 als Dames 1 van Greenpark Aalsmeer speelden thuis. Allereerst was het veld voor Heren 1 die het in de BeNe League opnam tegen de huidige koploper Achilles Bocholt. De Greenpark Heren wisten goed tegengas te geven en de rust gingen de teams in met 11-13. Een nipte voorsprong dus voor Bocholt.

Ook in de tweede helft waren de teams aan elkaar gewaagd, maar wisten de bezoekers uiteindelijk toch de winst naar zich toe te trekken. Einduitslag: 23-30 voor Achilles Bocholt. De meeste punten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Donny Vink (7x), Vaidas Trainavicius (5x) en Niels de Jong (4x).

Aanstaande zaterdag 8 februari gaan de Greenpark Heren naar België om het in de BeNe League op te nemen tegen Hubo Initia Hasselt. De wedstrijd begint om 20.15 uur.

Winst voor Dames 1

Na de wedstrijd van de Heren 1 van Greenpark Aalsmeer kon het publiek op de tribune blijven zitten voor nog een ‘pittige pot’ handbal. Dames 1 had Velo uit Wateringen op bezoek en de Aalsmeerse handbalsters waren er op gebrand om na lange tijd weer eens de punten in eigen handen te houden. Mogelijk heeft het aanmoedigen door het publiek geholpen, Dames 1 van Greenpark kon juichend de kleedkamer opzoeken. Gewonnen met 27-26.

Foto’s: www.kicksfotos.nl