Handbal: Geen winst voor heren Greenpark

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 1 december stond voor de handballers van Greenpark Aalsmeer weer een wedstrijd in de BeNe League op het programma.

Heren 1 kreeg Bevo uit Panningen op bezoek in De Bloemhof. De verwachtingen waren gespannen, want Bevo is altijd weer een lastige tegenstander en dit bleek ook dit keer.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd en wisten om en om te scoren. Bevo wist echter vaker het doel te vinden en de rust gingen de teams met 17-10 voor de heren uit Panningen.

Het was ook Bevo dat uiteindelijk de wedstrijd winnend afsloot met 25-31. Gescoord voor Aalsmeer hebben Vaidas (9), Robin en Rob (elk 5), Quinten en Tim (elk 3).

Stunt voetballers

De voetballers van FC Aalsmeer zaterdag hebben op 1 december gestunt tegen WV HEDW. In de uitwedstrijd wist Aalsmeer de 3-1 achterstand om te buigen in een 3-3 gelijk. Ook het team van FC Aalsmeer zondag kon juichend het thuisveld af. Van Alphen werd 2 december met 3-0 gewonnen. RKDES Kudelstaart wachtte de uitwedstrijd tegen SJZ deze zondag. Hier een heel ander verloop. De Kudelstaarters gaven de winst in de tweede helft uit handen en wisten de ‘schade’ uiteindelijk te beperken tot 3-3 gelijk.