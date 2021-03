Handbal: Geblesseerd Aalsmeer wint van Volendam

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben afgelopen dinsdag 16 maart de tweede wedstrijd in de Handbal NL League gespeeld. Tegenstander was deze keer Volendam. Na het verlies tegen Kembit Lions in de uitwedstrijd in Sittard begin maart was landskampioen Aalsmeer er op gebrand om nu wel winst te boeken.

De twee teams waren aan elkaar gewaagd. Er werd over en weer gescoord en dit leverde een ruststand op van 16-16. Alle lof voor Aalsmeer dat te maken had met liefst vier geblesseerde spelers. Zo kon hoofdtrainer Bert Bouwer niet international Samir Benghanem inzetten en moesten Pepijn Michielsen, Don Hartog en Tobias Marx de wedstrijd vanaf de kant volgen.

Na rust wist Volendam op enkele punten voorsprong te komen, maar Aalsmeer wist goed terug te komen en bracht de stand weer gelijk, 27-27. Met nog negen seconde op het wedstrijdbord kreeg Aalsmeer een strafworp mee. Deze werd goed benut door Tim Bottinga. Hij ‘parkeerde’ de bal achter Volendam-doelman Dennis Schellekens en zette Aalsmeer op winst. Eindstand: 28-27.

Landskampioen Aalsmeer pakt hiermee de leiding van Kembit Lions in de Handbal NL League terug en staat weer aan kop met vijf punten uit vier wedstrijden. Volendam volgt op plaats twee met evenveel punten, maar een partij meer. Voorzitter Mike van der Laarse van Greenpark Aalsmeer was tevreden over ‘zijn’ team: “Zo veel geblesseerden en dan toch winnen. Netjes hoor!”

Aanstaande zaterdag 20 maart wacht de volgende wedstrijd voor Greenpark. Aalsmeer gaat op bezoek in Panningen om het op te nemen tegen Bevo. De eerste thuiswedstrijd, in De Bloemhof (zonder publiek), is op zaterdag 27 maart. Quintus uit Kwintsheul komt hiervoor naar Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl