Handbal: FIQAS laat punten liggen in Volendam

Aalsmeer – Na het succes voor Heren 1 van FIQAS in de landelijke handbal bekercompetitie met een forse overwinning woensdag 21 februari, wachtte zaterdag 24 februari alweer de volgende wedstrijd. Dit keer in de BeNe League (Belgische-Nederlandse competitie) en tegenstander was Kras Volendam.

De Aalsmeerders gingen op bezoek in Volendam en speelden in een volle sporthal een beetje een rommelige wedstrijd. Beide teams lieten zich van hun fanatiekste kant zien, maar Aalsmeer bleef ietwat achter met scoren. Debet hieraan was de keeper van Volendam, die zich nauwelijks liet passeren. “De keeper van Volendam stond erg goed te keepen”, aldus FIQAS in een reactie na afloop. De rust ging FIQAS in met een achterstand van 13-10. Slechts drie punten, de tweede helft zou het tij nog kunnen keren. Maar Volendam bleef de net iets betere ploeg deze keer en wist met een winst van 26-20 af te sluiten.

FIQAS Heren 1 behoudt ondanks dit verlies haar vierde plaats in de ranglijst van de BeNe League. Het is nu wel zaak om geen punten meer te verliezen. Aanstaande zaterdag 3 maart wacht alweer de volgende wedstrijd. Het Belgische Callant Tongeren komt op bezoek in De Bloemhof. Natuurlijk hopen de mannen van FIQAS op veel supporters.

Winst Dames 1 en Heren 2

Het handbalweekend kan FIQAS verder best met opgeheven hoofd afsluiten. Geen winst dan voor Heren 1, maar wel voor Dames 1. De meiden van FIQAS wisten uit te winnen van Herpertz Bevo met 16-19. Heren 2 boekte zelfs een overtuigende overwinning. Thuis in De Bloemhof werd met liefst 34-22 gewonnen van BFC H1.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 in Volendam.