Gymnastes GVM ’79 presteren goed in Amersfoort

Mijdrecht – Zaterdag 24 januari begon de dag al vroeg voor GVM’79 in de turnhal in Amersfoort. Als eerste was Isabel aan de beurt. Ze zat er zo vroeg gelukkig al lekker in. Ze mocht starten op de brug en liet daarna vol beheersing een prachtige balkoefening zien. Op vloer lukten nieuwe elementen, zoals een salto voorover en de wisselspagaat, goed. En met ook hoge punten voor sprong leverde het Isabel uiteindelijk een mooie, eerste plaats op.

In de middag was Jaelynn aan de beurt. Ze begon met de gevreesde balk en deze oefeningverliep gelukkig goed. Ook op brug, vloer en sprong liet ze mooie en nette afgewerkte oefeningen zien. Het verliep zo goed dat ook Jaelynn genoeg punten had voor een eerste plaats.

De laatste wedstrijd van de dag was voor Abigail en Sylvie. Ze toonden vol enthousiasme hun oefeningen en ze hebben gepresteerd boven eigen verwachting. Sylvie is op brug zelfs tweede geworden. Alle vier de meiden zijn niet gevallen van de balk en dat is een hele prestatie.

Foto: GVM’79.