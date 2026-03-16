GVM’79 schittert bij turnwedstrijd

Mijdrecht/Amersfoort – GVM’79 was zaterdag 14 maart opnieuw te vinden in turnhal GymXL in Amersfoort. Dit keer kwamen Nellianne (senior supplement E) en Sanne (junior supplement E) in actie.

Sanne begon haar wedstrijd op de balk. Alles verliep uitstekend en dat werd beloond met de hoogste score op dit toestel. Ook haar vloeroefening, ingericht met haar eigen choreografie, voerde ze perfect uit. De jury was duidelijk onder de indruk: opnieuw behaalde Sanne de hoogste score. Op brug en sprong turnde ze solide oefeningen die goed waren voor een tweede plek. Met deze sterke resultaten mocht ze uiteindelijk de gouden medaille én de eerste plaats in ontvangst nemen.

Indrukwekkend

Ook Nellianne liet een indrukwekkende performance achter. Met een prachtige, overtuigend uitgevoerde vloeroefening wist zij de hoogste score binnen te halen. Op brug en balk turnde ze met veel passie en liet ze keurige oefeningen zien. De strijd om de eerste plaats bleef tot het einde spannend; de nummers één en twee lagen dicht bij elkaar. Met een nette brugoefening waarin alle vereiste elementen zaten, wist Nellianne opnieuw de hoogste score te scoren.

Tot het laatste moment bleef het afwachten, maar uiteindelijk bleek het meer dan voldoende: ook Nellianne mocht op het hoogste podiumklokje plaatsnemen en een welverdiende gouden medaille ophalen.

Nellianne (senior supplement E) en Sanne (junior supplement E). Foto: aangeleverd.