Grote vogelshow in Aalsmeer

Aalsmeer – Van 28 tot en met 30 december vindt de jaarlijkse vogeltentoonstelling van de Vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en Omstreken plaats in het Wellant College aan de Linneauslaan. Het is dit jaar de district- tentoonstelling van Noord-Holland en het is voor de tweede keer in haar 66 jarig bestaan dat Vogelvereniging Aalsmeer deze mag organiseren.



Voor de openstelling van de tentoonstelling voor publiek worden alle (door liefhebbers ingebrachte) vogels beoordeeld door erkende keurmeesters, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. Voor elke vogel wordt een keurbriefje ingevuld met de toegekende keurpunten. De vogel met het hoogst aantal punten (92 tot 94) wordt gekroond tot kampioen of algemeen kampioen.

Ook een viertal jeugdleden is aanwezig op deze geweldige show en in de eigen jeugdafdeling presenteren twintig vogels. In totaal zullen er 600 vogels te bewonderen zijn, bestaande uit kanaries, tropen, kromsnavels en een afdeling met zangkanaries die getraind zijn op hun zang.

Vooral vele aparte soorten vogels zijn op deze vogelshow te zien, zoals de Kakatoes, kleine Cubavink, Alario vink en bij de kanaries de verschillende houdingsrassen die tentoongesteld worden in speciale kooien. De Vereniging van Vogelvrienden is trots zijn dat zij zo’n uitgebreid sortiment aan vogels kan tentoonstellen.



Tevens is er de gelegenheid om deel te nemen aan de tombola, te genieten van een kopje koffie of thee in een sfeervolle omgeving en niet te vergeten de grote verkoopafdeling met vele soorten vogels. Ruimschoots de moeite waard om een kijkje te gaan nemen.

De districttentoonstelling NH wordt geopend door mevrouw A. van Dalen, sponsormanager van hoofdsponsor Klaverblad verzekeringen op vrijdag 28 december om 19.30 uur. De tentoonstelling is deze avond te bezoeken van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 29 december zijn bezoekers welkom in het Wellant College MBO aan de Linnaeuslaan van 10.00 tot 20.00 uur en zondag 30 december kan eenieder binnen stappen tussen 10.00 en 15.00 uur. Om 15.00 uur deze laatste dag gaat het rad van avontuur draaien en hier zijn leuke prijzen mee te winnen. Voor inlichtingen: 06-10666878.