Grote rekendag op de Graankorrel

Kudelstaart – Op woensdag 28 maart waren de kinderen van basisschool de Graankorrel druk met wiskunde. Het was namelijk de grote rekendag, een dag waarop de leerlingen aan een andere vorm van rekenen werken dan ze zijn gewend. Het thema was: De school als pakhuis.

De school werd omgetoverd tot pakhuis en de jongens en meiden kinderen gingen aan de slag met bijbehorende activiteiten: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.

Het was een drukte van belang in de school die gevuld was met allerlei dozen zoals verhuisdozen, bananendozen en ander verpakkingsmateriaal. De leerlingen moesten leren systematisch na te denken over logistiek. Ze deden onderzoek naar wat in een verhuisdoos past, zoals doosjes voor potloden, scharen en lijm. Ze leerden ook hoe je goed kunt stapelen en handig tellen.

Voor zestiende keer

Na een gezamenlijk start gingen alle groepen apart aan de slag. De kinderen hadden er veel plezier in en werden steeds slimmer in het uitrekenen van volumes. Iedere jaar is er een dergelijke rekendag. Dit jaar was het de zestiende keer dat de school deelnam.