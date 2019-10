Grote hennepkwekerij ontmanteld in huurwoning

Mijdrecht – Zaterdagavond belde bewoners van de Anselmusstraat in Mijdrecht de brandweer in verband met een enorme waterlekkage bij hun buren. Aan de achterzijde van de woning van de buren stroomde het water naar beneden. Ook de politie werd ingeschakeld. Toen deze de woning binnen ging ( de bewoners waren niet aanwezig) zagen zij direct dat er aan de meterkast was gerommeld. De hulp van Stedin werd ingeroepen om de stroom uit te schakelen om zodoende veilig de woning te kunnen betreden.

Bij onderzoek waar de lekkage vandaan kwam werd al snel een hennepkwekerij ontdekt. Twee slaapkamers op de eerste etage stonden vol met hennepplanten. Om hoeveel planten het totaal gaat is nog niet bekend gemaakt. De wateroverlast was ontstaan door een vat met water die op zolder stond en overstroomde. De brandweer heeft uiteindelijk al het water met een dompelpomp uit de woning gepompt de straat op. Alle etages hadden waterschade. Van de bewoner ontbreek tot op heden ieder spoor. Woningcorporatie GroenWest is eigenaar van de woning. De planten en apparatuur zijn nog dezelfde avond vernietigd. (foto (JWK)