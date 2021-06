Grote drugsvangst in woning aan Hoofdweg

De Kwakel/Kudelstaart – Op donderdag 24 juni is in een woonboerderij aan de Hoofdweg een grote drugsvangst gedaan. In het woonhuis, evenals later in meerdere voertuigen, werden naast 2.993 kilo cocaïne ook tassen vol aan contant geld aangetroffen met een totale waarde van 11,3 miljoen euro.

De cocaïne heeft een geschatte straatwaarde van zo’n 195 mijoen euro. Daarmee is het één van de grootste drugsvangsten in de geschiedenis binnen de politie Amsterdam. De recherche-afdeling Finec (Financieel Economische Criminaliteit) werd tijdens en na de zoeking, onder leiding van een rechter-commissaris en twee officieren van justitie, in het woonhuis ondersteund door politiecollega’s van het basisteam Aalsmeer, de Forensische Opsporing, hondengeleiders en speurhonden, het observatieteam en collega’s van de bewakingseenheid.

Vuurwapens, drank en oldtimer

Naast drugs en contant geld werden in het pand zes vuurwapens, dempers, munitie en geldtelmachines aangetroffen. Ook vond de politie een keur aan luxe goederen, waaronder flessen drank met een waarde van duizenden euro’s per fles, een luxe boek van zo’n 12.500 euro en een dure oldtimer. Op meerdere goederen is beslag gelegd.

Twee aanhoudingen

In de woning, waar niemand ingeschreven stond, werd een 54-jarige man aangehouden. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte aangehouden, beiden op verdenking van betrokkenheid bij de grootschalige handel in verdovende middelen. Het betreft een 29-jarige man uit Hilversum. In het onderzoek werd daarnaast een huiszoeking gedaan op een adres in Hilversum.

De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de cocaïne direct afkomstig is uit een drugslijn vanuit Zuid-Amerika. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De rechter-commissaris heeft maandag 28 juni bevolen dat de twee verdachten nog zeker 14 dagen in hechtenis blijven. Zowel de enorme hoeveelheid aan verdovende middelen als het grote bedrag aan contant geld zijn door de politie reeds naar een andere locatie gebracht om te worden vernietigd.

Bron: Politie.nl

